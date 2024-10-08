Евросоюз ужесточает санкционный режим против России за якобы «дестабилизирующие действия». Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на распространенное заявление совета.

Европейский cоюз принял новый набор санкционных мер против России, обвиняя страну в «дестабилизирующих действиях» за рубежом. Однако конкретные доказательства этих обвинений так и не были предоставлены.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отвергает эти заявления, говоря о том, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

Новые санкционные рамки позволят Евросоюзу преследовать лиц и организации, которые, по мнению ЕС, «подрывают ценности» Евросоюза. При этом государства-члены ЕС и Еврокомиссия смогут самостоятельно предлагать кандидатуры для включения в санкционные списки.

До этого лидеры стран Евросоюза уже выступили с инициативой создания нового режима санкций против России. Сейчас в отношении РФ действуют более 40 различных санкционных режимов, введенных ЕС. В Москве заявляют, что Россия справится с этим давлением.

Ранее в Венгрии сообщили об отсутствии единства среди стран ЕС по новым санкциям против РФ.