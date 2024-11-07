Британия ввела новые санкции против россиян и добровольческой бригады «Эспаньола»

Власти Британии приняли решение о введении санкций в отношении трех россиян и одного добровольческого подразделения. Об этом сообщил ТАСС.

Санкции были введены из-за того, что все фигуранты списка якобы причастны к деятельности частной военной компании «Вагнер». В список попали три человека. Один из них — Аверьянов, который командует так называемым «Африканским корпусом». Он связан с российским правительством, по мнению британских властей, поэтому в отношении комбрига стал действовать ряд ограничений.

Еще одно подразделение, которое внесли в список, — это добровольческая бригада «Эспаньола», которая воюет в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области прекратило работу предприятие по сборке телевизоров популярных брендов, принадлежащее китайской компании. По одной из версий, оно остановило производство из-за боязни санкций Запада.