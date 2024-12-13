Британия выразила готовность провести переговоры с новыми властями Сирии

При этом Лондон не смущает тот факт, что данная организация находится в списке запрещенных.

Великобритания готова начать переговоры с представителями группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*, захватившими власть в Сирии.

Министр обороны Великобритании Джон Хили после заседания экстренного правительственного комитета Cobra заявил, что это «не мешает вести диалог со всеми сторонами». Его слова передает ТАСС.

Для Британии важно, чтобы новые власти соблюдали права всех жителей Сирии, уважали международное право и не допустили превращения республики в базу для новых террористических угроз.

Ранее политолог Раевский сравнил ситуацию в Сирии с украинским конфликтом.

*Запрещённая в России террористическая организация.