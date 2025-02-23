Британия «закрутит гайки» России самым объемным пакетом санкций

24 февраля в понедельник Соединенное Королевство официально объявит о введении нового пакета ограничительных мер в отношении России. Это будет самый значительный пакет санкций за последние три года, о чем сообщил Дэвид Лэмми, глава Министерства иностранных дел Великобритании, агентству AFP.

Он сообщил, что это решение связано с годовщиной начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

«Сейчас самое время закрутить гайки в отношении России. Завтра я планирую объявить о крупнейшем пакете санкций против РФ с первых дней конфликта», — заявил Лэмми.

Ранее, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в прошлом году были возвращены около 570 млрд руб. российских инвестиций, которые были заблокированы на Западе.