Посол Соединенного Королевства в Грузии Гаррет Уорд сообщил о приостановке контактов с Грузией в сфере обороны, передало грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

Отмечается, что Лондон заморозил Уордропский диалог с республикой на уровне министров и отменил переговоры между штабами обороны двух стран из-за. Причиной стали действия грузинских властей.

Как подчеркнуло издание, это произошло впервые за 10 лет после основания формата диалога. Кроме того, Великобритания приостановила программу кибербезопасности между государствами.

Отмечается, что Лондон не раз выражал обеспокоенность в связи с принятием в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния». 14 мая 2024 года его принял парламент республики.

Посол понадеялся, что Грузия вернется на евроатлантический путь после выборов президента, которые запланированы на октябрь.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского предпринимателя Илона Маска в попытке государственного переворота.