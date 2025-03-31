Власти Великобритании в течение многих лет не прислушивались к предупреждениям президента РФ Владимира Путина по поводу конфликта на Украине, но такая политика оказалась непродуктивной.

Такое мнение в статье для The Spectator выразил ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.

Путин, подчеркнул автор, четко дал понять, что расширение НАТО на восток воспринимается как экзистенциальная угроза для России, но западные политики не захотели это услышать.

Уотли обвинил главу МИД Британии Дэвида Лэммии в том, что он «отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров», если считает, что у Путина нет права вето в отношении договоренностей в области безопасности.

Именно неспособность Запада понять интересы России мешает эффективно вести переговоры, заключил Уотли.

Ранее сообщалось о том, что отправка войск Британии на Украину приведет к немедленной войне с Россией.