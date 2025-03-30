Решение главы британского правительства Кира Стармера отправить военный контингент на территорию Украины может стать катализатором для немедленного начала вооружённого конфликта с Россией, как отмечает в своей статье для издания Daily Mail журналист Питер Хитченс.

В своём материале автор акцентирует внимание на том, что Москва не допустит присутствия сил НАТО на территории Украины, так же как Соединённые Штаты не согласились бы на размещение китайских войск в Мексике или появление российских бомбардировщиков в небе над Ирландией.

«Сэр Кейр… всерьез хочет отправить на Украину те войска, которые у нас еще остались, что мгновенно приведет к войне с Россией», — уверен репортер.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

А британский премьер Кир Стармер заявил, что выделит Украине еще £1,6 млрд на войну с РФ.