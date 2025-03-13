Париж и Лондон привлекли 37 стран для помощи Украине

Издание Bloomberg сообщило , что Париж и Лондон разрабатывают многосторонний план обеспечения безопасности для Украины, в котором участвуют 37 государств.

По информации издания, этот план предусматривает, что страны Европы, Азии и Содружества наций предоставят финансовую помощь, военную технику, авиацию или флот для защиты Украины от возможной агрессии со стороны России в будущем.

К переговорам между европейскими военачальниками в Париже присоединились представители Канады, Австралии, Японии и Новой Зеландии. Британские официальные лица рассматривают возможный миротворческий контингент как «силы стабилизации».

Ранее сообщалось, что Франция отвергла любую возможность демилитаризации Украины. По словам министра обороны французского государства Себастьяна Лекорню, Париж выступает за укрепление украинской армии.