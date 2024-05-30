Изначально колонка вышла под заголовком «Украина знает, что ей конец». Во втором варианте было «Украина теперь знает, что выживать ей осталось считанные месяцы».

Но и этот заголовок редакция сочла слишком жестким. Теперь статья висит на сайте под названием «Без западного оружия Украине остались считанные месяцы».

В материале нет новых сенсационных данных. Журналистка рассуждает об ослабевании интереса Запада к Украине, о проблемах ВСУ с вооружением и нехваткой солдат. Хаселдайн отмечает, что Украина рискует исчерпать людей для боевых действий на фоне того, как Россия консолидирует свои силы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать мир на Украине, но ни в коем случае не перемирие, так как это всего лишь даст противнику возможность перевооружиться и провести перегруппировку.