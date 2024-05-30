Лавров: Россия готова обсуждать мир на Украине, но не перемирие

При этом он подчеркнул, что речь идет именно о мире, а не о перемирии. По словам Лаврова, заключение перемирия было бы бессмысленным, оно лишь дало бы противнику время на перегруппировку и перевооружение.

Глава российской дипломатии отметил, что основания для политического урегулирования появятся, когда Запад прекратит накачивать Украину оружием, и Киев прекратит боевые действия. Пока же не остается ничего другого, кроме как продолжать специальную военную операцию, отметил Лавров.

Ранее Сергей Лавров назвал предстоящий «саммит мира» по Украине «чепухой без перспективы».