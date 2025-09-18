Британская королевская семья угощала Трампа любимым шампанским Черчилля

Журналисты Белого дома обнародовали меню и винную карту для государственного банкета в Виндзорском замке, который состоялся в честь визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. В меню были включены любимые напитки Уинстона Черчилля и коллекционный портвейн 1945 года. Это вино было выбрано в качестве отсылки к первому президентскому сроку Дональда Трампа.

По завершении ужина гостям предложат портвейн Warre's 1945 Vintage Port в честь Дональда Джона Трампа, который был избран 45-м и 47-м президентом США. Также будет подан коньяк Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne, произведенный в год рождения матери главы Белого дома.

«Шампанское Pol Roger Extra Cuvée de Réserve 1998 было выбрано потому, что это было любимое вино Уинстона Черчилля, а Трамп часто выражал восхищение британским лидером военного времени», — говорится в сообщении пула.

При этом американский президент не пьет алкогольные напитки.

Гостям предложили панакоту с кресс-салатом, хрустящим песочным печеньем из пармезана и салатом из яиц перепелки.

Центральным блюдом вечера стал баллотин из курицы, приготовленный по норфолкскому рецепту и поданный с кабачками и соусом на основе тимьяна. На десерт гостям предложили изысканное лакомство — "бомбу" из ванильного мороженого, дополненную кентским малиновым сорбетом и мягкими сливами "Виктория", слегка припущенными для усиления вкуса.

В музыкальном сопровождении прозвучали композиции, которые ранее исполнялись на митингах Трампа. Среди них была песня Элтона Джона Tiny Dancer и треки из фильмов о Бонде, как сообщает пул.

