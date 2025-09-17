Чтец по губам Хиклинг рассказал, на что Трамп пожаловался Мелании, прилетев в Лондон

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство погодой сразу после прибытия в Лондон для официального визита в Великобританию. О его словах супруге Мелании стало известно благодаря специалисту по чтению по губам Николе Хиклингу, как сообщает газета Daily Mirror.

16 сентября президент США прибыл в Великобританию с официальным визитом. Его сопровождает супруга, первая леди США, Мелания Трамп.

«О, как холодно! Хорошо, что мы оделись тепло и в пальто», — заметил президент США, слегка вздрогнув. Уже у трапа самолета он обратился к своей супруге: «Будь осторожна».

Ранее телеканал Fox News сообщил, что гражданский борт чуть не столкнулся с летящим в Британию Трампом.