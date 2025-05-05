Британская партия решила запретить украинские флаги на подконтрольных ей зданиях советов

Правопопулистская партия Reform UK в Великобритании решила ввести запрет на все флаги, кроме британских, на зданиях подконтрольных ей советов. Об этом в социальной сети Х заявила руководитель этой политической силы Зия Юсуф.

Запрет, который вводится партией, касается всех иностранных флагов без исключения. Под запрет подпадают также и украинские государственные символы.

«Подконтрольные Reform английские советы в скором времени распорядятся, чтобы разрешенными флагами, которые могут развеваться внутри или снаружи их зданий, были исключительно „Юнион Джек“ или флаг Святого Георгия», — указала она.

Эта партия на британских выборах 1 мая сумела добиться наилучшего результата. Она стала контролировать 10 советов из 23, где проводились выборы. Ей также удалось провести в муниципальное самоуправление ряда населенных пунктов 677 своих депутатов.

Ранее миллиардер и изобретатель Илон Маск высмеял британский военно-морской флот. Это произошло после сравнения английской и российской военной мощи. Он задал вопрос, что же стало с флотом бывшей «владычицы морей» после того, как она вдребезги проиграла конкуренцию с Россией по выпуску новых кораблей в море.