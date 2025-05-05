Маск посмеялся над «хвалеными» ВМС Великобритании после сравнения с ВМФ России

После появления данных о вооружении и морских операциях двух стран Маск выразил свою позицию в саркастической форме.

«Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?» — поинтересовался Маск.

Ранее один из пользователей платформы Маска X со ссылкой на Responsible Statecraft сделал публикацию о том, что с 2011 года ВМФ России построил 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров.

В то же время Великобритания, которая активно демонстрирует свою боеспособность на международной арене, отправила в мировой тур всего четыре корабля, в том числе авианосец. Отмечалось, что боевых кораблей у британцев осталось только девять.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о стратегических планах развития ВМФ до 2050 года, подчеркнув, что флот продолжает оставаться важнейшей составляющей стратегической безопасности страны.

Глава государства отмечал, что Россия намерена продолжать модернизацию корабельного парка и укреплять свою морскую мощь.

Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что предприниматель Илон Маск останется в правительстве Соединенных Штатов.