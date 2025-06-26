Британская пресса осудила слова Соловьева о ядерном ударе по Польше

Британское издание Express опубликовало статью, в которой выразило обеспокоенность по поводу заявлений российского тележурналиста Владимира Соловьева о теоретической возможности нанесения ядерного удара по территории Польши.

В статье подчеркивается, что некоторые российские телеведущие, в частности Соловьев, предложили президенту Владимиру Путину рассмотреть вариант нанесения ядерного удара по стране, входящей в состав Североатлантического альянса, в качестве способа урегулирования международных конфликтов.

В публикации отмечается, что в ходе своей речи телеведущий Владимир Соловьев, известный своими агрессивными высказываниями, заявил о необходимости размещения российского ядерного оружия в Иране под контролем Кремля, а также о возможности нанесения ядерного удара по Польше, являющейся членом НАТО. Европейское издание также охарактеризовало Соловьева как «рупор Путина».

Владимир Соловьев рассуждал о возможном использовании Россией ядерного оружия в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Он предположил, что Москва могла бы разместить свой ядерный арсенал в Иране, заключив соответствующее соглашение. При этом Соловьев добавил, что в таком случае России следует нанести удары тактическим ядерным оружием.

«Тихо-спокойно — мосты через Днепр, тихо-спокойно — точки входа оружия. На всякий случай еще в Польшу уронить», — процитировали его слова.

Ранее сообщалось, что Соловьев жестко раскритиковал бизнес-тренера Щепихина, похищенного в Москве.