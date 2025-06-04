Соловьев жестко раскритиковал бизнес-тренера Щепихина, похищенного в Москве

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» жестко раскритиковал бизнес-тренера Арега Щепихина, которого накануне увезли в багажнике Mercedes с Ярославского вокзала. Передает Lenta.ru со ссылкой на видео в Rutube.

Соловьев показал ролики, где Щепихин допускал грубые высказывания в адрес чеченцев. За это ведущий назвал блогера «подонком» и «мразью в человеческом обличии», подчеркнув, что высказывания интернет-звезды нарушают российское законодательство.

Кроме того, телеведущий предположил, что инцидент был задержанием, а не похищением.

«Давайте сначала не пресса будет истерить, а сначала будет четко выяснено, на основании чего было произведено задержание, кем, когда и как было возбуждено, если возбуждено, уголовное дело», — призвал Соловьев.

Напомним, что полиция взяла шестерых участников возможного похищения. В Чечне ситуацию назвали законным задержанием, заявив о проверке Щепихина по шести уголовным статьям. Сам блогер в опубликованном видео утверждает, что его вывезли за город и допрашивали. Подробнее об этом инциденте сообщалось в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».