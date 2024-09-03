Британская Telegraph назвала вероятного победителя на выборах президента в США

У действующего вице-президента США Камалы Харрис, являющейся кандидатом от демократов на предстоящих в ноябре выборах главы государства, более предпочтительные шансы въехать в Белый дом, нежели у его соперника от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа. Такие данные со ссылкой на опросы общественного мнения приводит британская газета The Daily Telegraph.

Сообщается, что Харрис сможет одержать верх за счет победы сразу в нескольких важных так называемых колеблющихся штатах.

«Согласно первому опросу, проведенному Telegraph, Харрис может выиграть в ключевых колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания, Висконсин и Мичиган, что даст ей достаточное количество голосов выборщиков для победы», — сказано в тексте.

За Трампа же могут проголосовать живущие в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. А вот жители Невады еще до конца не определились, кого из кандидатов готовы поддержать, резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые запланированы на 10 сентября, могут не состояться из-за отсутствия единого мнения их штабов касательно порядка работы микрофона.