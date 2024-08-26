Дебаты Трампа и Харрис могут сорваться из-за микрофона

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые запланированы на 10 сентября, могут не состояться из-за отсутствия единого мнения их штабов касательно порядка работы микрофона. Об этом пишет CNN и ссылается на свой источник.

Так, штаб Трампа выступает за то, чтобы техническое устройство не функционировало во время речи оппонента, как во время публичного обмена мыслями с Байденом. При этом единомышленники Харрис хотят видеть постоянно включенный микрофон. Демократы считают, что Трамп не в состоянии на протяжении всей дискуссии поддерживать нормальный стиль общения.

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