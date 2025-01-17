The Spectator: у Стармера нет никакого плана по дальнейшей поддержке Украины

У правительства Великобритании нет никакого плана по поддержке Киева на тот случай, если США резко сократят свою помощь Украине. Об этом сообщил журнал The Spectator.

Издание привело точку зрения Элиота Уилсона, бывшего сотрудника британского комитета по обороне. Он считает, что в Лондоне прекрасно видят, что украинский конфликт движется к своему завершению, но не хотят признавать реальное положение дел.

«Киев по-прежнему нуждается в нашей помощи: каков план «Б», если Трамп отмахнется от этого как от европейского конфликта? Я не верю, что у премьер-министра он есть», — указал Уилсон.

В правительстве твердят о провалах Путина, не замечая того, что ВСУ держатся из последних сил. Британские министры сосредотачивают свое внимание на нехватке бюджета, а не на том, что Украину надо поддержать любыми путями.

Ранее Зеленский раскрыл помощь Британии, которую пообещал Стармер Украине. По его утверждению, Лондон будет ежегодно передавать как минимум по $3,6 млрд. Эти деньги будут поступать так долго, насколько того потребует ситуация.