Несмотря на то что Великобритания выступает союзником Украины, она рекомендовала ей согласиться с теми предложениями, которые выдвигает по решению конфликта Дональд Трамп. Об этом сообщила газета Telegraph.

В среду, 23 апреля, в Лондоне состоялись встречи между рядом высокопоставленных лиц. В них приняли участие представители Британии, ФРГ, Франции и Украины.

«Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что Россия ввела свои ответные меры против членов британского правительства. В их отношении были введены персональные санкции. Подобное решение было принято по причине непрекращающегося конфронтационного курса британцев, которые пытаются демонизировать Россию, активно создают антироссийские нарративы, направленные на снижение влияния Москвы на международной арене, а еще направляют оружие киевскому «неонацистскому режиму».