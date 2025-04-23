Москва решила ввести санкции против парламентариев Британии

В заявлении отмечается, что подобное решение было принято по причине непрекращающегося конфронтационного курса британцев, которые пытаются демонизировать Россию, активно создают антироссийские нарративы, направленные на снижение влияния Москвы на международной арене, а еще направляют оружие киевскому «неонацистскому режиму». Из-за перечисленных фактов и было принято решение включить в российский «стоп-лист» ряд членов парламента Британии.

Подчеркивается, что Москва продолжит увеличивать «стоп-лист», отвечая таким образом на конфронтационные инициативы Лондона.

«Всеобъемлющий характер вводимых Великобританией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией. Русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики, полностью подчиненной задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам», — подчеркнули в МИДе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение о том, по какой причине оказались сорваны переговоры в Лондоне между представителями Соединенных Штатов, Европы и Украины.