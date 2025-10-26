Британские военные собираются использовать ядерное оружие совместно с Германией

Газета The Telegraph пишет в своем материале, что Министерство обороны Великобритании предложило Германии рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия.

Начало разработки идеи страны в ЕС было вызвано опасениями, что Соединённые Штаты могут в будущем отказаться от защиты Европейского Союза.

«Высокопоставленные руководители, включая бывшего начальника Генштаба и генерального секретаря НАТО, призвали Великобританию начать переговоры с Берлином о новом оборонном пакте», – говорится в материале газеты.

Германия и Франция обсуждают аналогичную инициативу. По информации издания, канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на участие премьер-министра Великобритании Кира Стармера в переговорах. Однако, согласно источникам, обсуждения ядерного оружия между двумя странами пока не проводились.

