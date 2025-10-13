Вполне возможно, что правительству Зеленского придется пойти на эвакуацию Киева из-за ситуации, которая становится критической. Такое допущение сделал британский аналитик Александр Меркурис в очередном выпуске видео на своем YouTube-канале.

Эксперт заявил, что ситуация на Украине уже стала критической и Зеленскому с его окружением становится все сложнее скрывать это.

«Сейчас мы рассматриваем ситуацию, когда Украине, возможно, придется начать, по крайней мере, рассматривать возможность эвакуации крупных городов, Киева и других», — указал он.

Меркурис добавил, что системы противовоздушной обороны Patriot, которые были поставлены украинской армии Западом, показали свою неэффективность. Это несмотря на то, что это новейшее вооружение, специально разработанное для борьбы с баллистическими ракетами.

Ранее Меркурис рассказал о возмущении украинских военных, вызванном попытками Запада скрыть реальное положение дел на фронте. По его словам, в западном информационном пространстве намеренно замалчивается правда о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины.