Глава британских либеральных демократов и депутат парламента Эд Дейви занялся хоббихорсингом, чтобы набрать больше голосов от избирателей. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Дэйви посетил занятия хоббихорсеров и вместе с ними проскакал на палке с лошадиной головой. Судя по всему, так политик пытается обрести большую популярность среди различных социальных групп электората. После этого он дал оценку этому занятию.

«После своих попрыгушек на коне сравнил выборы со „скачками с двумя лошадьми“. Так, по его мнению, соревнуются две партии: демократы и консерваторы», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что Великобритания присоединилась к совместному заявлению, сделанному несколькими европейскими странами. Она также считает, что санкции против РФ необходимо расширить, чтобы оказать на нее как можно большее давление. Помимо этого, по мнению главы ее МИД, стоит продлить заморозку российских активов.