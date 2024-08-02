По словам британского эксперта Александра Меркуриса, Незалежной придется признать потерю территорий и начать мирные переговоры. Об этом сообщили Argumenti.ru .

Меркурис добавил, что у Киева отсутствуют перспективы вернуть территории, которые были потеряны после событий 2014 года.

По мнению британского эксперта, единственным верным решением для Киева может стать начало мирных переговоров.

Ранее сенатор Климов заявил, что заявления Зеленского о целостности Украины являются уловками жулика.