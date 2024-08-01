Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о возможности проведения референдума в Незалежной по поводу территориальной целостности государства. По словам зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова, заявления «просроченного» президента Украины об обсуждении целостности страны с ее гражданами являются уловками в его личных интересах. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что потерявший все полномочия президента Зеленский имеет в Незалежной столько же прав, как и любой другой гражданин.

По мнению сенатора, его уловки направлены на затягивание времени, которое Зеленский может провести во главе государства, и обогащение киевской элиты за счет имущества страны и западной поддержки. Тем не менее если бы инициатива проведения референдума исходила от Верховной Рады, то это с большей вероятностью находилось бы в правовом поле.

Он добавил, что в свою очередь Россия занимается достижением собственных целей: денацификации и демилитаризации Незалежной и обеспечением безопасности своих граждан, включая проживающих на новых территориях.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров дал оценку заявлению Киева о готовности начать мирные переговоры.