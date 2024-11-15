Украинские военные специально ограждают своего президента Зеленского от объективной информации. Они хотят убрать его с этой должности, так считает эксперт из Британии Александр Меркурис. Он заявил об этом в своем видеоблоге.

Меркурис сообщил, что украинские высокопоставленные военные кормят своего лидера Зеленского гораздо более оптимистичной информацией, чем она есть на самом деле. Президента дезинформирует с тайной целью.

«Это задумано специально, что это часть игры, сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его», — указал он.

Ситуацию для заговорщиков облегчает то, что Зеленский сейчас сам не расположен слышать неприятные для него вещи. За счет этого военным становится проще держать в неведении своего президента.

Ранее СМИ на Западе сообщили, что до Зеленского не доводится актуальная информация с полей сражений. Ему на самом деле неизвестно, что происходит вдоль линии боевого соприкосновения ВСУ и российской армии. Содержание Зеленского в информационном вакууме сравнили с помещением в сауну.