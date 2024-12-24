Дональд Трамп намерен как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения ключевых вопросов (включая конфликт на Украине), касающихся поиска путей к мирному разрешению конфликта. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник.

Британский эксперт Александр Меркурис высказал мнение о том, что встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в конце января следующего года.

Избранный президент США Дональд Трамп уже выразил желание как можно быстрее встретиться с российским лидером, чтобы обсудить важные вопросы, в том числе конфликт на Украине. Он подчеркнул, что ожидает возможности проведения переговоров с Путиным для поиска путей к его урегулированию.

В свою очередь, Путин в июне озвучил ряд инициатив, направленных на мирное разрешение конфликта. Он заявил о готовности России прекратить огонь и начать диалог при условии, что Украина откажется от своих намерений вступить в НАТО.

Однако ранее Россия уже предпринимала шаги к переговорам с украинской стороной, проводя встречи в Белоруссии и Турции. Эти дипломатические усилия не увенчались успехом: после вывода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от достигнутых договоренностей, а президент Зеленский даже ввел законодательный запрет на любые переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что Трамп ждет встречи с Путиным для обсуждения конфликта на Украине.