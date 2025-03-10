Британский генерал заявил о неспособности НАТО противостоять России без поддержки от США

Государства Северо-Атлантического альянса не в состоянии противостоять России, если Соединенные Штаты не будут оказывать им поддержку. Такое заявление в эфире Times Radio сделал генерал Дэвид Ричардс, бывший глава Генштаба Великобритании.

Он считает, что все члены блока не в состоянии оказывать какое-либо противодействие РФ на Украине, если Америка не окажет им свой поддержки. По этой причине они не смогут стать сдерживающим фактором для российской армии. За счет этого европейским государствам даже не стоит говорить о какой-либо миротворческой миссии на украинской территории. Слишком велик риск, что отправка войск на Украину приведет к их втягиванию в конфликт.

«Украина могла бы провести ее гораздо эффективнее без риска втягивания нас в конфликт с российскими войсками, на который мы просто не способны должным образом отреагировать», — указал Ричардс.

Ранее сообщалось, что в Париже пройдут переговоры с участием командующих войсками всех европейских государств, а также представителей стран Океании и Азии. На заседании будет рассмотрена возможность отправки «международных сил безопасности» на Украину, для предоставления дополнительных гарантий Киеву. С такой инициативой выступает французский президент Макрон.