Более 30 стран примут участие в обсуждении возможности создания «международных сил безопасности» и ввода их на Украину после заключения мира. Об этом сообщило The Associated Press.

В Париже пройдет встреча главнокомандующих армиями стран Евросоюза, а также государств, заинтересованных в том, чтобы предоставить дополнительные гарантии безопасности Украине. Предполагается, что в переговорах поучаствуют представители государств Азии и Океании.

«Военные представители более 30 стран примут участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины», — сказал журналистам некий французский чиновник.

Как сообщается, обсуждение будет посвящено созданию коалиции из государств, которые после заключения соглашения о прекращении огня будут готовы ввести войска на Украину под предлогом ее защиты. С такой инициативой выступил президент Франции Макрон, он же предпринимает дальнейшие шаги в этом направлении.

Ранее Макрона обвинили в том, что его амбиции могут довести Европу до острого кризиса. По мнению эксперта Коротченко, желание французского президента предоставить гарантии ядерной безопасности странам ЕС действуют в противоположном направлении от политики США. Желание направить европейских военных на Украину также противоречат переговорам, которые ведутся между Россией и Соединенными Штатами.