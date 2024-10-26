Британский король Карл III перестал есть

Близкие и окружение британского короля Карла III беспокоятся за его здоровье. Из-за ухудшения самочувствия монарх начал отказываться от еды.

Сейчас он предпочитает съедать на обед только половинку авокадо, но этого недостаточно для поддержания сил, учитывая его возраст и характер заболевания.

Как сообщает RadarOnline, даже половина авокадо — роскошь для Карла III, так как совсем недавно он вообще ничего не ел, что заставило понервнивать врачей и королеву Камиллу. Им приходилось кормить короля насильно.

Только после многочисленных уговоров специалистов Карл III начал есть. Сейчас он без аппетита съедает что-нибудь на обед.

Ранее сообщалось о том, что врач Зайцев рассказал, почему у онкобольного Карла III пропал вкус из-за лечения.