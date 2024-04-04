Он призвал все государства, которые входят в НАТО, нарастить расходы на оборону, поскольку альянсу грозит война. Всем членам блока надо тратить на приготовление к ней как минимум 2% от своего ВВП. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс, его точку зрения привело издание The Daily Telegraph.

Глава британского военного ведомства напомнил, что еще 10 лет назад члены НАТО договорились, что будут тратить на военные нужды по 2% от внутреннего валового продукта своего государства. Тем не менее, это положение до сих пор выполняется далеко не всеми участниками блока.

«В этот день мы обязаны вновь безотлагательно задуматься о будущем альянса. Мы вошли в предвоенный период из послевоенного», - указал он.

Шэппс считает, что НАТО находится под угрозой со стороны Китая, Ирана, России и КНДР. Для того, чтобы сдержать давление с их стороны, альянсу необходимо продолжить помощь Киеву, а также заметно нарастить у себя производство вооружений и боеприпасов.

Ранее Мария Захарова напомнила правительству Великобритании, как их страна всего 25 лет назад вела борьбу против собственных граждан, которых убивали тысячами. Совсем недавно английские власти решили объявить амнистию тем, кто отметился в этих убийствах.