Военным будет дано разрешение сбивать российские самолеты при их нарушении воздушного пространства НАТО. Это будет сделано в том случае, если Найджела Фаража, лидера правой партии Reform UK, назначат на пост премьер-министра. Такое обещание дал сам политик, его слова привело агентство Bloomberg.

Журналисты спросили у Фаража во время интервью, что он будет делать с самолетами России, которые нарушают чужое воздушное пространство, если вдруг станет главой правительства.

«Надо их сбивать», — ответил он.

При этом глава правой партии вновь выразил уже ранее озвученное мнение, что именно непрерывное расширение Североатлантического альянса на восток и стало одной из причин украинского конфликта. Фараж добавил, что отнесся бы с крайней осторожностью к вопросу размещения британских войск на Украине. По его словам, он, может быть, и поддержал бы такой шаг, если военные во время перемирия станут выступать в качестве миротворцев под эгидой Организации Объединенных Наций.

Ранее СМИ заговорили о том, что британские и украинские власти хотят устроить диверсию против «Турецкого потока». По данным источников, Украина совместно с МИ-6 готовит удары по объектам критической инфраструктуры с использованием дронов, беспилотных катеров и боевых пловцов.