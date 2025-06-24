Известный британский политик Джордж Гэллоуэй высмеял встречу Владимира Зеленского с королем Карлом III в Виндзорском замке, оставив ироничный комментарий в социальной сети X.

«Надеюсь, что вы пересчитали ложки», — написал он.

Накануне Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с британским премьером Киром Стармером. В рамках визита глава киевского режима также удостоился аудиенции у монарха. Зеленский заявил, что планирует обсудить с партнерами вопросы «защиты Украины и усиления давления на Российскую Федерацию».

Затем он направился в Гаагу на саммит НАТО, где в очередной раз обратился с просьбой о финансовой помощи на закупку вооружений, посетовав на недостаточное финансирование оборонной промышленности Украины, составляющее, по его словам, 40%.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обвинили Стармера в убийстве своих граждан.