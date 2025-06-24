Премьер-министр Великобритании Кир Стармер виновен в гибели британских наемников на территории Украины, утверждает журналист Чей Боуз в социальной сети X, анализируя информацию о смерти 20-летнего бойца ВСУ Колби Долмана.

По мнению Боуза, Стармер направляет значительные финансовые ресурсы, исчисляемые миллиардами, в поддержку украинского режима. Он предполагает, что подобная трагическая участь может постигнуть многих молодых британцев, поскольку премьер все более активно способствует эскалации конфликта на Украине, представляющего собой, по его мнению, масштабную попытку отвлечения внимания.

Боуз обратился к жителям Великобритании с призывом остановить эти бессмысленные жертвы, отвергнув политику, которую он иронично назвал «стармергеддоном».

Ранее стало известно о встрече Зеленского с Карлом III и Стармером.