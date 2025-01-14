Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд потеряла самообладание во время неофициальной встречи Совета безопасности. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что не видел Вудворд «настолько вышедшей из себя», как после выступления российской делегации на их встрече, посвященной обращению с украинскими военнопленными.

Полянский также напомнил, что Великобритания предоставила платформу в ООН неонацистам, которые прославляют подразделения СС, несущие ответственность за гибель их граждан во время Второй мировой войны.

Речь идет о бойце нацбатальона «Азов»* Валерии Горишнем, который имеет татуировку с символикой дивизии СС «Мертвая голова» и является преданным поклонником этого формата.

По словам дипломата, «Азов» признан террористической организацией не только в России, но и в США до недавнего времени.

Полянский также выложил запись своего выступления на встрече Совбеза ООН, где подробно рассказал о фактах насилия над российскими военнослужащими в плену на Украине, подчеркивая, что даже Управление ООН по правам человека уже не может игнорировать жестокости киевского режима.

Ранее британский политик Кертен призвал перестать тратить деньги на Украину.

*признан террористической организаций в России.