Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен на своей странице в соцсети призвал правительство страны прекратить финансовую поддержку Украины, ссылаясь на существующие экономические трудности.

Также, обращаясь к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз, Кертен отметил, что необходимо остановить агрессивные финансовые меры против пенсионеров, фермеров, бизнесменов и частных образовательных учреждений.

Ранее издание The Times сообщало, что Ривз очень расстроена отсутствием ясных перспектив для улучшения экономики в стране. Глава британского министерства финансов подчеркивала, что экономика Соединенного Королевства испытала наихудшее положение со времен Второй мировой войны. Она также упоминала о бюджетном дефиците в размере £22 млрд, который, по ее мнению, был оставлен наследием от правления консерваторов.

Ранее сообщалось, что бывшие министры обороны Великобритании Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон поддержали идею отправки британских миротворцев на Украину.