Британский премьер поддержал Украину в вопросе прекращения огня

В понедельник, 21 апреля, состоялся телефонный разговор между британским премьером Киром Стармером и украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого Стармер выразил поддержку требованию о незамедлительном прекращении огня. Об этом заявили в офисе премьер-министра Великобритании.

Глава британского правительства подчеркнул непоколебимую солидарность с Украиной. Он заверил, что Великобритания всецело поддерживает стремление Украины добиться от России принятия обязательств по установлению всеобъемлющего режима прекращения огня, указано в заявлении канцелярии.

Кроме того, Стармер и Зеленский обсудили инициативы, реализуемые в рамках так называемой «коалиции единомышленников», и выразили общий оптимизм относительно «достижения дальнейших успехов» в процессе мирного урегулирования.

Ранее Зеленский заявил, что необходимо постоянное перемирие в зоне конфликта.