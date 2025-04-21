Зеленский заявил, что необходимо постоянное перемирие в зоне конфликта
Зеленский заявил о необходимости постоянного перемирия
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Украинский президент предложил последовать примеру пасхального перемирия и сделать его постоянным в зоне конфликта. Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем телеграм-канале в понедельник.
По словам президента Украины, пасхальное перемирие показало, что это возможно, ведь в этот день в стране даже не объявлялась воздушная тревога.
Ранее президент России Путин рассказывал о том, по какой причине было введено пасхальное перемирие. По словам политика, Москва хорошо относится к перемириям и поэтому и выступила с такой инициативой на Пасху.
Ранее сообщалось, что политолог Сергей Марков пояснил, почему Владимир Зеленский ненавидел умершего папу римского Франциска.