Зеленский заявил, что необходимо постоянное перемирие в зоне конфликта

Украинский президент предложил последовать примеру пасхального перемирия и сделать его постоянным в зоне конфликта. Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем телеграм-канале в понедельник.

По словам президента Украины, пасхальное перемирие показало, что это возможно, ведь в этот день в стране даже не объявлялась воздушная тревога.

Ранее президент России Путин рассказывал о том, по какой причине было введено пасхальное перемирие. По словам политика, Москва хорошо относится к перемириям и поэтому и выступила с такой инициативой на Пасху.

Ранее сообщалось, что политолог Сергей Марков пояснил, почему Владимир Зеленский ненавидел умершего папу римского Франциска.