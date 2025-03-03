Европейские страны не смогут гарантировать безопасность Украины, если их в этом вопросе не поддержат Соединенные Штаты. Такое заявление сделал Кир Стармер, премьер-министр Великобритании. Его точку зрения привело РИА Новости.

Стармер выступил перед парламентом и сообщил, что Европе надо взять на себя лидирующую роль в области помощи Украине. В частности, ей надо принять на себя гарантии безопасности, которые будут даны Киеву при заключении мира с Россией.

«Но для этих гарантий необходима поддержка США. Именно об этом мы сейчас ведем дискуссии», — указал он.

Политик добавил, что в сложившихся условиях всем европейским странам стоит как можно более активно развивать свои вооруженные силы, и заметно увеличить военные расходы.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс, один из предшественников Стармера на посту премьера, призвала англичан устроить в стране массовое восстание против бюрократических структур. По ее мнению, все беды Великобритании случаются не только из-за политики, но и по причине неповоротливой бюрократии, которая тормозит развитие и эффективность государства.