Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала устроить в стране «массовое восстание» против политической и бюрократической структур. Такую идею она выразила в интервью, опубликованном на YouTube-канале американского журналиста Гленна Гринвальда.

Трасс подчеркнула, что проблемы Британии исходят не только из политики, но и из неповоротливой бюрократии, которая, по ее мнению, тормозит развитие и эффективность государства.

«Я также призывала к "движению чаепития". Но что нам нужно, так это массовое восстание в Британии в связи с тем, что происходит в нашей стране», — отметила политик.

В качестве примера она привела недавний скандал с пакистанскими бандами насильников, который, по ее словам, вновь продемонстрировал недостатки работы правоохранительных органов и Министерства внутренних дел (МВД) Британии. Трасс обвинила власти в неспособности обеспечить безопасность граждан и призвала британцев объединиться для необходимости изменений.

Политик также провела параллели с правопопулистским движением MAGA в США, отметив, что в Великобритании необходимо создать аналогичное движение, чтобы дать голос тем, кто недоволен действующей системой. Бывший премьер отметила, что быстро набирающая популярность партия Reform UK может сыграть важную роль в этом процессе, но она должна учитывать уникальные условия и потребности британского общества.

Трасс запомнилась своей кратковременной карьерой на должности премьер-министра Великобритании. Она заняла этот пост в сентябре 2022 года после отставки Бориса Джонсона и продержалась не нем всего 49 дней.

Экономический план Трасс был подвергнут жесткой критике и спровоцировал кризис на финансовых рынках, что, в конечном итоге, и стало причиной ее увольнения.

Ранее действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что украинскую проблему можно решить только мирным путем.