Бывший офицер британской военной разведки и преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж заявил на YouTube-канале UATV English, что из-за своей слабости Европа будет устраивать различные провокации, чтобы вынудить США напрямую вступить в конфликт с Россией.

Левидж утверждает, что провокации различного характера будут продолжаться, включая террористические акты. Более того, они могут стать еще более жестокими, так как Западная Европа находится в ослабленном состоянии.

«Они (США. — Прим. ред.) не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдет что-то вопиющее», — отметил он.

Ледвидж также отметил, что в силу текущего состояния своих вооруженных сил Европа не может в одиночку противостоять России.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе произошел раскол из-за граждан России.