Британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину

Великобритания привела свои элитные спецподразделения в состояние повышенной готовности на случай возможной отправки на Украину. Об этом стало известно газете The i Paper.

По информации источников, соответствующие директивы были отправлены в командный центр военного планирования страны.

Британский спецназ состоит из пяти секретных единиц, задача которых обычно не включает участие в миротворческих миссиях. Британские военные этого подразделения занимаются сбором разведывательных данных.

С 2011 года спецназ Великобритании активно принимал участие в военных операциях в 19 странах, включая Россию, Сирию и Мали. Известно, что в начале 2023 года около 50 представителей британского спецназа находились на Украине.

Ранее возможную отправку своих войск на территорию Украины обсуждали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался об этой инициативе, отметив, что отправка западных военных на украинскую территорию не может произойти без согласия Москвы. Глава российского МИД отметил, что Кремль не видит возможности для компромисса по этому вопросу.

Ранее газета The Times сообщила, что Лондон может бессрочно отправить до 10 тыс. миротворцев на Украину.