Британский военный аналитик Меркурис оценил положение Украины

Вооруженные силы РФ активно продвигаются по всем направлениям фронта, а украинская армия не может оказать сопротивление, а количество пехоты сокращается.

Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran озвучил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Аналитик также отметил, что ВС РФ ежедневно освобождают все новые территории, что говорит о незащищенности укрепленных позиций ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны Италии Крозетто пригрозил Украине прекратить помощь при перемирии с РФ.