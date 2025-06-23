Британский военный аналитик Меркурис оценил положение Украины
В Британии признали катастрофическое положение Украины
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Вооруженные силы РФ активно продвигаются по всем направлениям фронта, а украинская армия не может оказать сопротивление, а количество пехоты сокращается.
Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran озвучил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Аналитик также отметил, что ВС РФ ежедневно освобождают все новые территории, что говорит о незащищенности укрепленных позиций ВСУ.
Ранее сообщалось о том, что министр обороны Италии Крозетто пригрозил Украине прекратить помощь при перемирии с РФ.