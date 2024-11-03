Американец Дэниэл Мартиндейл совершил подвиг, помогая Вооруженным силам РФ, заявил в интервью РИА Новости, британский журналист Грэм Филлипс, недавно получивший убежище в России.

Он отметил, что Мартиндейл совершал опасные поступки, но они были результативными.

Филлипс также добавил, что во всех странах мира есть «адекватные и здравомыслящие люди», которые «за нас, они за правду».

Напомним, сотрудники силовых ведомств вывезли Дэниэла Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории, где он находился с 11 февраля 2022 года. Американец сам вышел на связь с российскими военными и в течение двух лет передавал им координаты военных объектов ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что британскому журналисту, освещающему события в Донбассе, дали временное убежище в России.