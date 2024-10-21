Британскому журналисту, освещающему события в Донбассе, дали временное убежище в России

Соответствующий документ Грэм Филлипс получил от сотрудников полиции в Луганской народной республике. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Филиппс поблагодарил сотрудников МВД и сказал, что гордится получением убежища в России. Он рассказал, что британские власти запугивают его за то, что он рассказывает правду о событиях в Донбассе. Но, несмотря на реакцию Лондона, Филиппс заявил о готовности продолжать работать.

Грэм Филлипс работает в Донбассе с 2014 года.

В июле 2022 года его включили в список лиц, подпавших под санкции Великобритании в связи с ситуацией на Украине. Сам Филлипс заявил, что у Великобритании не было никаких оснований для принятия такого решения.

Ранее сообщалось о том, что глава МВД Польши заявил о миграционном кризисе на границе с Белоруссией.