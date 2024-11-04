Британского посла в Сербии уличили в искажении «исторической правды»

Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон принизил роль советской армии в освобождении Сербии во время Второй мировой войны, тем самым исказив «историческую правду». Так статью британского дипломата прокомментировали в посольстве РФ в Белграде.

По мнению представителей дипведомства, цель статьи Фергюсона в том, что обесценить подвиги советских солдат и Народно-освободительной армии Югославии, возвеличив при этом роль Великобритании в зачистке территории Сербии от фашистов.

Искажением исторических фактов также было названо на то, что решающую роль в освобождении Белграда сыграли украинцы. На самом деле, в войсках Третьего Украинского фронта, проводившего Белградскую наступательную операцию, были представители разных национальностей, а сам фронт до 1943 года назывался Юго-Западным, сообщается на сайте посольства РФ в Республике Сербия.

Таким образом, миссия британского посла не удалась, считают в посольстве РФ.

Ранее сообщалось о том, что МИД Финляндии направил ноту протеста РФ из-за порчи забора у посольства в Москве.