МИД Финляндии направил ноту протеста РФ из-за порчи забора у посольства в Москве
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МИД Финляндии направил ноту российскому внешнеполитическому ведомству из-за того, что у посольства в Москве неизвестные закидали забор яйцами и оставили недопустимые надписи. Посол Финляндии в РФ Марья Лийвала подтвердила это агентству STT.
По предварительным данным, группа из пяти человек устроила акт вандализма у посольства Финляндии в Москве. Хулиганы написали на заборе посольства фразу: «Аландские острова — наши», при том на шведском языке. Пока одни выводили буквы, другие — закидывали яйцами здание посольства и забор.
Буянов задержали, но когда информация дошла до послов, то это очень им не понравилось. Марья Лийвала заявила, что после этого случая Финляндия направила России ноту протеста.
«Конечно, в таких случаях всегда принято присылать записку, в которой освещается проблема», — отметила Лийвала финскому агентству STT.
Напомним, что Лийвалу также вызывали в российский МИД 30 октября. Это было связано с арестом недвижимости россиян на территории Суоми. Ограничения наложили на 45 объектов. При этом финская сторона заявила, что это якобы судебные аресты, а не политические.
Ранее сообщалось, что прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену.