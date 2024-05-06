Британского посла вызвали в Министерство иностранных дел России

Посла Великобритании вызвали в российское министерство иностранных дел. Об этом сообщили представители самого внешнеполитического ведомства, их слова привел ТАСС .

Найджел Кейси, полномочный посол Великобритании в Москве, был официально вызван в МИД РФ.

«Посол Великобритании вызван в МИД России», - заявили по этому поводу дипломаты.

Причина, по которой его вызвали, не приводится. В то же время всего несколько дней назад в околодипломатических кругах разразился скандал, который вызвало заявление министра иностранных дел Англии Дэвида Кэмерона. Он публично заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по территории России с использованием британских вооружений и боеприпасов.