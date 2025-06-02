Британцев начали готовить к войне

Великобритания предпринимает масштабные шаги для укрепления своей обороноспособности. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго, которую транслировал телеканал Sky News.

По его словам, правительство планирует значительно увеличить расходы на развитие вооруженных сил, чтобы обеспечить быструю и эффективную подготовку армейских подразделений к возможным боевым столкновениям.

Стармер подчеркнул, что в рамках новой стратегии Лондон продолжит придерживаться политики НАТО и будет основываться на тесном сотрудничестве с союзниками.

«Наша политика в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО», — сказал премьер-министр.

Он также отметил, что руководство страны планирует внедрять передовые технологии в армию «со скоростью военного времени». По его прогнозам, к 2035 году ВС Великобритании должны стать «в десять раз более смертоносными».

Ранее в Британии назвали отчаянием удары Украины по аэродромам России.